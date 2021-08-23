Грозный, 23 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие выходные скончались от осложнений после коронавируса 11 человек, в том числе шестеро — за последний день. Общее число умерших от COVID-19 достигло к 23 августа 444 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за прошедшие сутки в республике сразу 303 пациента. А общее число сумевших преодолеть болезнь достигло 16 301 человека. Всего за все время пандемии в Чечне стали носителями коронавируса 19 339 жителей республики. Из них у 163 тесты дали положительные результаты за прошедшие сутки.

В настоящее время в Чечне являются «активными» пациентами 2594 человека.