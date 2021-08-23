Милан, Италия, 23 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит как минимум два тура нового сезона итальянской Серии А. Об этом 23 августа заявил главный тренер команды Стефано Пиоли.

Tasnim News Agency Златан Ибрагимович

По словам Пиоли, 39-летний шведский нападающий продолжает восстанавливаться после травмы колена.

«Физически Ибрагимович чувствует себя уже лучше, но он пока не работает со всей командой. Если всё пойдёт, как планируется, то он может вернуться е после сентябрьских матчей сборных», — сказал Пиоли.

Ибрагимович в мае получил травму колена, после чего перенёс операцию.

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