Калуга, 23 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Около 25,1 тыс. жителей Калужской области по состоянию на 1 августа 2021 года имеют действующие ограничения на выезд за пределы страны. Из них 5 тыс. 614 человек являются должниками по алиментным платежам. Об этом 23 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управления ФССП России.

Иллюстрация пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

За семь месяцев 2021 года только с помощью данной ограничительной меры судебными приставами области было взыскано в счёт погашения различных задолженностей около 121 млн рублей.

Порог суммы, при которой судебный пристав выносит ограничение выезда за пределы Российской Федерации, начинается от 30 тысяч рублей. Однако данное правило не распространяется на лиц, имеющих долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Для таких категорий исполнительных производств пороговая сумма долга для ограничения составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, ограничение в праве выезда из страны будет установлено при долге от 10 тысяч рублей, если гражданин не платит по счетам или не исполняет решение суда неимущественного характера в течение двух месяцев после возбуждения исполнительного производства. Кстати, оплатить долг в аэропорту или на вокзале и сразу пересечь границу не получится, ведь на отмену временного ограничения на выезд за пределы страны требуются, как минимум сутки.