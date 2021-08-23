Москва, , 14:01 — REGNUM Кремль знает о ситуации вокруг театра им. Ермоловой, однако не планирует в нее вмешиваться. Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не знаю, входило ли оно (обращение артистов) в соответствующие подразделения администрации (президента), куда поступают официальные обращения. Но в СМИ мы видели сообщения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, не планирует ли Кремль вмешиваться в ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле руководство театра сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии.

Позже в СМИ было распространено обращение от имени одного из артистов, который сказал, что под сокращение в театре могут попасть 29 человек, выступив с критикой в адрес руководства театра.

Ранее президенту России Владимиру Путину народная артистка СССР Татьяна Доронина написала письмо с просьбой уволить художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. Актриса призвала главу государства помочь «изгнать торгашей» и «восстановить» учреждение.

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