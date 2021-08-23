Москва, 23 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Российский энтузиаст с ником Megolet создал корпус для PC в виде танка Stormblade из фантастической вселенной Warhammer 40,000. Фотографиями своей работы от поделился на Reddit.

Reddit Работа Megolet

По словам энтузиаста, на создание этого корпуса у него ушло пять месяцев работы. Получившийся танк весит около 20−25 кг.

Добавим, что Warhammer 40,000 — это популярная настольная игра-варгейм, созданная компанией Games Workshop. Первая редакция была опубликована в 1987 году.