Нур-Султан, , 14:00 — REGNUM Очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 16 сентября нынешнего года в Душанбе. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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«Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе», — указывается в сообщении пресс-службы по итогам участия казахского лидера во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в решении вопроса о ситуации в Афганистане нужно задействовать также потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), так как это одна из самых влиятельных структур в Азии.