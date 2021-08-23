Ижевск, 23 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия в Ижевске, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

MabelAmber Стена

После падения части стены многоквартирного дома пострадал четырехлетний мальчик. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, 22 августа вечером обрушилась часть стены технического 18 этажа многоквартирного дома по улице Грибоедова в Ижевске. В результате пострадал четырехлетний мальчик, который в это время находился возле здания. Ребенку оказана медицинская помощь. По данным мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, госпитализация не потребовалась.

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