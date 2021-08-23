Марий Эл, 24 декабря, 2003, 10:52 — ИА Регнум. В новогодние праздники на открытых площадках Йошкар-Олы во время массовых гуляний не будут продаваться алкогольные напитки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM-МариNews в отделе по торговле и потребительскому рынку, приобрести алкогольные напитки можно будет только в стационарных закрытых помещениях. Вместе с тем, на открытых площадках будет организована продажа горячего чая и кофе.

На всех праздничных мероприятиях также можно будет купить горячие закуски и безалкогольные напитки, для которых, однако, вводятся некоторые ограничения - соки, газированные и минеральные воды будут продаваться только в пластиковых стаканчиках.