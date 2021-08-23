Пенза, 23 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Пензенскую область поступила новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 34,8 тыс. доз, сообщает 23 августа региональный минздрав. Всего с начала иммунизации в Пензенскую область доставлен 449 951 комлект вакцин.

NIAID Вакцинация

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На сегодняшний день первым компонентом антиковидных препаратов привили 345 974 человека, что составляет 54% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию 301 855 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувшую неделю (16 — 22 августа) умерли 103 ковид-пациента.

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