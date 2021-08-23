Симферополь, 23 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Все канализационно-очистные сооружения на территории Республики Крым планируется модернизировать к 2024 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов

«Мы должны к 2024 году модернизировать все канализационно-очистные сооружения. При этом у нас стоит в первую очередь вопрос о прибрежных КОСах. По 13 из них всё в процессе находится, привлечены проектные организации», — сказал Аксёнов.

Аксёнов также заявил, что в Симферополе реализуется план мероприятий по ликвидации потерь в сетях, что поможет сэкономить до 30 000 кубометров воды в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 23 августа сообщил, что проблему изношенности очистных сооружений в Республике Крым и в Севастополе планируется решить в ближайшие три — четыре года.