Сараево, 23 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Дестабилизацией ситуации в Боснии и Герцеговине занимается не Российская Федерация, а те страны, которые грубо нарушают международное право и Дейтонское соглашение — прямо или косвенно. Об этом говорится в комментарии посольства России в Боснии и Герцеговине в связи с непризнанием легитимности Кристиана Шмидта в качестве верховного представителя в БиГ, которое было опубликовано 23 августа на официальном сайте дипломатического представительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

«Мы каждый раз последовательно заявляем, что верховный представитель и его аппарат оторвались от дейтонской повестки, что дейтонский инструментарий используется как «ширма» для осуществления эгоистической геополитической повестки, не отражающей устремлений всего боснийско-герцеговинского общества. Именно поэтому аппарат верховного представителя превратился в «робота», давно утратившего дейтонскую роль терпеливого посредника в мирном урегулировании», — говорится в сообщении.

При этом в посольстве России в БиГ подчеркивают, что Москва не против Кристиана Шмидта и ценит его политический вес, знание о опыт работы «на балканском направлении».

«Но в отношении Шмидта не был соблюден принцип консенсуса при выдвижении его кандидатуры, как и не было получено одобрение со стороны Совета Безопасности ООН. Поэтому для нас он как верховный представитель нелегитимен», — уточнили в дипломатическом представительстве России в Боснии и Герцеговине.

Напомним, что ранее Россия и Китай отказались признать Шмидта легитимным представителем международного сообщества в БиГ, так как его кандидатура не была одобрена СБ ООН.