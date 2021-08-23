Красногорск, 23 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Работы по благоустройству территорий в Подмосковье должны быть завершены до начала сезона осенних дождей. Такое поручение 23 августа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Работы по благоустройству

По его словам, проводить эти работы поздней осенью недопустимо.

«У нас на носу 1 сентября. Я уверен, мы его достойно организуем и проведем. А с масштабными работами нам нельзя уходить в позднеосенний сезон», — сказал Воробьев.