Магас, 23 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Ингушетии утонула в бассейне годовалая девочка. Ребенок на какое-то время остался без присмотра взрослых и упал в находившийся во дворе домовладения бассейн. Инцидент произошел 22 августа в селе Троицкое Сунженского района. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

leoleobobeo Ребенок в бассейне

«Прокурором Республики Ингушетия Андреем Васильченко организована проверка по сообщению о доставлении 22 августа 2021 года в Сунженскую центральную районную больницу трупа годовалой девочки с признаками утопления», — говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам проверки будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетней по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

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