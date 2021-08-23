Варшава, 23 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Варшава готова оказать гуманитарную помощь группе нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть в республику с территории Белоруссии. Об этом 23 августа сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач на странице в соцсети Facebook.

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По его словам, группа из нескольких десятков нелегальных мигрантов на протяжении последних нескольких дней кочует близ деревни Уснаж-Гурный на польско-белорусской границе. Эти люди находятся на территории, контролируемой белорусской стороной, однако ждут, когда смогут проникнуть на территорию Польши. При этом, из-за их нелегального статуса польские пограничники не впускают мигрантов в республику.

«Мы с озабоченностью наблюдаем сложную ситуацию, в которой оказалась группа иммигрантов, пребывающих на территории Белоруссии. Они там живут фактически на улице. Министерство иностранных дел Польши уже направило дипломатическую ноту министерству иностранных дел Белоруссии, заявив о своей готовности оказать на месте материальную гуманитарную помощь этой группе мигрантов», — говорится в сообщении Пшидача.

Представитель польского МИД также уточняет, что правительство республики готово, в частности, предоставить палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности или средства индивидуальной защиты, а также при необходимости продукты питания и лекарства.