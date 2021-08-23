Минск, , 13:51 — REGNUM К потокам беженцев из разрушенных Сирии, Ирака и Ливии добавились люди из Афганистана, которые «пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас». Об этом 23 августа в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по проблеме Афганистана заявил Александр Лукашенко.

В ходе экстренного саммита он сообщил: «Как ни странно, мы, вроде бы, далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно, мы их информировали), Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут».«Через Белоруссию, вы были правы, несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев — не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссию. Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Белоруссии», — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

«И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Белоруссии, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе — ночью уже у нас 7−8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать», — поведал Лукашенко.

Отметим, что тем самым он опроверг официальные заявления чиновников и военных Белоруссии об оказании помощи (в том числе медицинской и продовольственной) нелегалам, которых возвратили из-за границы Евросоюза на белорусский участок границы Союзного государства России и Белоруссии.

«Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Белоруссией, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад. Они проиграли эту войну, и это надо им признать, и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи», — сказал Лукашенко, обращаясь к лидерам стран ОДКБ и Узбекистана.