Йошкар-Ола, 23 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 23 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 487 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 720 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 49 человек. 454 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVD-19 скончались два человека в республике, накануне было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1313 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 551 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 994 человека, из них у 971 — пневмония, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 43 пациента, при этом госпитализированы 46 жителей Марий Эл.