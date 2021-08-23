Самара, 23 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре возложил глава Самарской области Дмитрий Азаров в честь годовщины победы советских войск в Курской битве. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Курская битва

Сообщается, что в церемонии возложения цветов к Вечному огню принял участие и российский спортсмен, трехкратный Олимпийских чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин.

Отмечается, что в Борском районе Самарской области был открыт уникальный и единственный в области сельский музей-диорама «Огненная дуга», посвященный участнику Курской битвы, герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игошеву и героям боя на Тепловских высотах в 1943 году.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что эта экспозиция станет основой для воспитания патриотов.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала одним из главных сражений Великой Отечественной войны. В ней участвовало с двух сторон свыше четырех миллионов человек. После победы в сражении стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. В Курской битве героически сражались и жители Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены установить памятник танкисту, Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину.