Новосибирск, , 13:48 — REGNUM Суд продлили арест заместителю министра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому. Под стражей он будет находиться до 25 октября. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска.

«23 августа 2021 года Октябрьским районным судом Новосибирска удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Ставицкого С.В., — говорится на сайте суда. — Срок содержания под стражей обвиняемому Ставицкому С.В. продлён на два месяца, а всего до семи месяцев семи суток, то есть по 25 октября 2021 года».

В удовлетворении ходатайства адвокатов об изменении Ставицкому меры пресечения на домашний арест отказано. Постановление суда не вступило в законную силу.

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Напомним, что чиновник обвиняется в с «организации совершения преступления и руководстве его исполнении — растрате, совершённом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», в результате чего Территориальному управлению автомобильных дорог был причинён материальный ущерб на сумму 1 567 900 руб.