Сеул, 23 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Компания Kia расширит свою модельную линейку электромобилей, представив в 2022 году новый электрический кроссовер EV4. Об этом сообщает издание Auto Express.

(сс) DomAlberts KIA

Ожидается, что новая модель будет построена на «тележке» E-GMP Hyundai-Kia Group, предназначенной для электромобилей. По сравнению с EV6 размер колесной базы новинки будет меньше. Стоит отметить, что колесная база EV6 составляет 2900 мм.

Таким образом, по своим габаритам EV4 будет сопоставим с моделью Sportage пятого поколения от Kia. Новинка будет отличаться просторным салоном за счет своих конструктивных особенностей.

По предварительным данным, электрокроссовер EV4 оснастят такими же аккумуляторами, что и EV6. Ёмкость батарей последнего составляет 58 кВт/ч и 77,4 кВт/ч. На одном заряде такой электрокар может проехать 482 км.

Мощность двух электромоторов новинки будет составлять, возможно, 321 л. с. Кроме того, может быть представлена также одномоторная версия с отдачей 226 л. с.

Ранее компания Kia сертифицировала в Евросоюзе самые дорогие версии кросс-хэтча KIA EV6 Long Range.

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