На форуме «Армия-2021» покажут в действии более 300 типов оружия и техники
Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Более 320 единиц вооружения и военной техники продемонстрируют в динамических показах на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом, как сообщил корреспондент ИА REGNUM, журналистам рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов после открывшего форум пленарного заседания.
Заместитель Сергея Шойгу рассказал, что 23 августа пройдет динамический показ возможностей экспортно-ориентированных образцов продукции военного назначения для иностранных партнеров. «Демонстрационная программа на полигоне Алабино будет представлена в виде отдельных тактических эпизодов по показу вооружения, военной и специальной техники видов и родов войск в перерывах проведения конкурса «Танковый биатлон». В ходе динамических показов будет задействовано более 320 единиц вооружении, военной и специальной техники из наличия Минобороны, а также образцы предприятий промышленности», — отметил Цаликов.
Он рассказал, что на широкоформатных экранах полигона Алабино и парка «Патриот» предусмотрена трансляция открытых показов возможностей применения вооружения, военной и специальной техники с полигонов военных округов и выполнения учебных задач в Арктической зоне, а в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» спланирована демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия.