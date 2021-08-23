Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Более 320 единиц вооружения и военной техники продемонстрируют в динамических показах на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом, как сообщил корреспондент ИА REGNUM, журналистам рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов после открывшего форум пленарного заседания.

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Заместитель Сергея Шойгу рассказал, что 23 августа пройдет динамический показ возможностей экспортно-ориентированных образцов продукции военного назначения для иностранных партнеров. «Демонстрационная программа на полигоне Алабино будет представлена в виде отдельных тактических эпизодов по показу вооружения, военной и специальной техники видов и родов войск в перерывах проведения конкурса «Танковый биатлон». В ходе динамических показов будет задействовано более 320 единиц вооружении, военной и специальной техники из наличия Минобороны, а также образцы предприятий промышленности», — отметил Цаликов.

Он рассказал, что на широкоформатных экранах полигона Алабино и парка «Патриот» предусмотрена трансляция открытых показов возможностей применения вооружения, военной и специальной техники с полигонов военных округов и выполнения учебных задач в Арктической зоне, а в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» спланирована демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия.