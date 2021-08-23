Вашингтон, 23 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Американская актриса Элизабет Олсен высказалась относительно судебного иска её коллеги Скарлетт Йоханссон к компании Disney. Об этом сообщило издание BuzzFeed.

Gage Skidmore Элизабет Олсен

Как отмечает издание, Олсен поддержала Йоханссон. «Я думаю, она такая крутая. Когда я прочитал это, я подумала: «Молодец, Скарлетт», — говорит артистка.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Скарлетт Йоханссон подала иск к компании Disney, так как фильм «Чёрная вдова» единовременно вышел в кинотеатрах и на площадке Disney Plus. По мнению актрисы, из-за этого она лишилась процентов с кассовых сборов суммой на $50 млн.