Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Новый радиолокационный комплекс космических измерений «3К» (РККИ «3К»), который предназначен для обеспечения безопасности запуска и работы спутников на околоземной орбите, разработало АО «НПК «НИИДАР» (входит в концерн «РТИ Системы»). Об этом 23 августа сообщает пресс-служба АО «НПК «НИИДАР».

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"АО «НПК «НИИДАР» (далее — НИИДАР) разработал радиолокационный комплекс космических измерений «3К» (РККИ «3К»), который сможет обеспечивать безопасность работы спутников с момента запуска ракетоносителя с космодрома до их выведения на орбиту и во время их работы в ближнем космосе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что названный комплекс осуществляет наблюдение за низкоорбитальными космическими объектами и проводит автоматическое обнаружение, сопровождение и измерение координатной и некоординатной информации, что способствует в оперативном порядке реагировать на внештатные ситуации на орбите планеты.

При этом РККИ «3К» также способен вести мониторинг и учет космического мусора для сведения к минимуму рисков работы спутников в ближнем космосе.

«Разработанная НИИДАР РККИ «3К» обеспечивает полный контроль как за доставляемыми на орбиту, так и уже находящимися там спутниками связи, что сводит к минимуму возникновение возможных критических ситуаций в их работе», — отметил генеральный директор НИИДАР Юрий Аношко, слова которого приводит пресс-служба.

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