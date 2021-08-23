* Талибы — запрещённая в России организация

23 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Евгения Ким, , 18:06 — REGNUM *Члены террористической организации, запрещенной в РФ

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

После взятия Кабула «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет делать вид, что они «мирные, пушистые и почти либералы».

«Но вне зависимости от их заявлений по территории Афганистана, находящейся под полным контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прокатится волна казней и грабежей. Они будут мстить. Как только накал чуть-чуть снизится — начнется новый этап войны. Ведь далеко не все в Афганистане согласны с тем, что к власти пришел «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО Андрей Казанцев рассказал в интервью ИА REGNUM, почему в Афганистане сохраняются риски новой гражданской войны.

После падения Кабула из Афганистана бегут люди. Могут ли страны Туркестана принять беженцев?

У некоторых стран Центральной Азии ресурсов для принятия беженцев из Афганистана нет. Скорее всего, они будут запрашивать международную помощь. Кроме того, это только первая волна. За ней может пойти вторая и третья.

От чего это будет зависеть?

Количество беженцев будет зависеть от дальнейшего сценария войны в Афганистане.

Появление второй, еще более массовой волны будет зависеть от того, начнется ли гражданская война в Афганистане и в какой конфигурации она будет идти.

Сейчас, после взятия Кабула, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), естественно, будет делать вид, что они мирные, пушистые и почти либералы. Но вне зависимости от их заявлений по территории Афганистана, находящейся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прокатится волна казней и грабежей. Они будут мстить. Как только накал чуть-чуть снизится — начнется новый этап войны. Ведь далеко не все в Афганистане согласны с тем, что к власти пришел «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кабул. Афганистан (сс) Joe Burger

Что вы имеете в виду?

Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда люди, опасаясь мести «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), массово бегут из страны. С учетом того, что почти вся правительственная армия перешла на сторону талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они получили контроль над техникой и вооружением, им легко будет подавить любое сопротивление.

По сути, сейчас ничто не сдерживает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от массовых «чисток». Сначала они будут убивать тех, кто сотрудничал с США и правительством Афганистана, а потом дело дойдет до «этнических чисток» среди населения.

Например, на севере Афганистана есть лидеры Северного альянса. У них есть свои силовые ресурсы. В центральной части Афганистана живут хазарейцы, у них есть своя милиция — хорошо вооруженное ополчение, сформированное иранцами для войны на Ближнем Востоке. Это весьма боеспособные соединения, которые могут попытаться оказать сопротивление.

Если это произойдет, возникнет вероятность оперативного подключения к ситуации региональных игроков. Например, если против тех же хазарейцев-шиитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернут террор, то в ситуацию вмешается Иран. Вот вам и новый сценарий гражданской войны. А ведь Тегеран — это только один игрок. В Афганистане проживают таджики, узбеки, туркмены и так далее.

Собрание хазарейцев в последний день Рамадана в Дайкунди, Афганистан (сс) ISAF Headquarters Public Affairs Office

Грубо говоря, перспективы новой гражданской войны будут привязаны к нескольким моментам. Первый — выделят ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) места в своем правительстве представителям этнических меньшинств или им придется объявить о создании альтернативного правительства? Второй — насколько сильный террор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернут против меньшинств или на первых порах ограничатся убийствами тех, кто особенно близко сотрудничал с правительством?

Насколько вероятен вариант раскола «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после достижения ими цели — изгнание из Афганистана иностранных военных?

Такой вариант возможен. Однако напомню, что исторически «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раскалывался и по-прежнему имеет единую идеологию. Кроме того, не забывайте о факторе пакистанской Межведомственной разведки (ISI), которая собрала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступала в роли координатора на протяжении большей части его истории и так далее. Вышеперечисленные факторы явно будут сохраняться.

Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и будут раскалываться, то, вероятнее всего, на почве дележа ресурсов, борьбы за контроль над наркотрафиком, а также из-за масштабного экономического кризиса, который надвигается на Афганистан.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

Напомню, что до недавнего времени страна жила за счет международной помощи. Сейчас она прекратится. Может быть, продолжит помогать Китай, но я сомневаюсь, что этих объемов будет достаточно. Вероятно, китайской помощи будет достаточно, чтобы подпитывать новое правительство, но на регионы ее уже не хватит.

Тогда страну накроет новая волна грабежей и убийств. «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле нужно будет этот процесс каким-то образом брать под контроль. Если события будут развиваться именно по такому сценарию — это будет началом новой войны в Афганистане.

В течение какого времени?

Новые линии конфронтации в Афганистане обозначатся в течение года.