Красногорск, 23 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Ежегодны в Подмосковье планируется заменять по 50−60 аналоговых медицинских приборов на цифровые. Об этом 23 августа сообщила заместитель правительства Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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По ее словам, для этого в регионе разработана специальная программа. Всего же за пять лет в Подмосковье планируется заменить 276 единиц устаревшей медицинской техники.

«Сформировали программу на пять лет. Всего замене подлежат 276 аппаратов. Это 50−60 аппаратов в год», — сказала Стригункова.