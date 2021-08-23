Москва, , 13:44 — REGNUM Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» всё ещё является актуальной и будет ещё долго анализироваться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги России и Украины

«Нет, никаких новых статей сейчас президент Путин не готовит. Историческая статья Путина, концептуальная статья Путина, она будет наверняка еще долго анализироваться и заслуживает очень большого внимания с точки зрения оценки, что называется, генезиса украинскости и русскости. Эта статья актуальна и сегодня, и актуальна будет завтра, 24 августа, и дальше», — сказал Песков.

По его словам, чего-то нового в данном направлении не планируется.