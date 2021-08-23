Калуга, 23 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. От Калужской области 35 заявок подано на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Из них 29 заявок — в номинации «Волонтёры и НКО», шесть — в номинации «Медиа». Об этом 23 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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Конкурсанты представили свои проекты, касающиеся сохранения исторической памяти, культуры и искусства, образовательной сферы, детей и молодежи, ветеранов, прав человека, здравоохранения и здорового образа жизни, экологии. Цель премии — выявление лидеров социальных изменений из числа волонтёров и НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, направленных на улучшение жизни и помощь людям. Премия проходит в четыре этапа. Награждение победителей состоится на итоговом Международном форуме #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2021 года.

Идея создания Международной премии #МЫВМЕСТЕ прозвучала на встрече президента России Владимира Путина с волонтёрами Общероссийской акции «Мы вместе». Для участия в премии были приглашены граждане России старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители медиасферы. Организаторами премии выступил: платформа DOBRO.RU в партнёрстве с Росмолодежью, АНО «Национальные приоритеты», Институтом развития интернета, «Газпром-медиа холдингом». Оператор премии Ассоциация волонтёрских центров.