Саранск, 23 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также три летальных случая.

За сутки скончались три женщины 1933, 1951 и 1960 годов рождения. Течение заболевания во всех случаях осложняли хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 463 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 августа в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 477 случаев. Активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 2861 человек.

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