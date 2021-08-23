Черкесск, 23 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие выходные скончались от COVID-19 девять человек, в том числе пятеро — за последний день. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 427, сообщили 23 августа в федеральном оперативном штабе.

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За все время пандемии в республике заразились опасной инфекцией 23 644 человека, в том числе 51 — за последние сутки. За те же сутки число сумевших справиться с болезнью увеличилось на 44 человека. А общее количество выздоровевших достигло 21 297 человек.

«677 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

А всего в настоящее время в Карачаево-Черкесии насчитывается 1920 «активных» больных.