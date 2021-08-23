Саранск, 23 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 23 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 477 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 50 человек, всего с начала пандемии выздоровели 22 153 жителя Мордовии. 463 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 2861 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 23 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1300 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1901 человека.