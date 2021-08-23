Москва, , 13:40 — REGNUM Кремль не согласен со словами канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия является участницей конфликта в Донбассе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение, здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине — Минских договоренностях. В Минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта», — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия не имеет к сторонам конфликта на территории Донбасса никакого отношения: «Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к Минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны [с оценкой Меркель]».