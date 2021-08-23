Киев, 23 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Главы энергетических ведомств Украины, США и Германии обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2» и связанные с ней «угрозы». Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил 23 августа журналистам по окончании встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Он рассказал, что «достаточно подробно» обсудил с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм и министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером «вопросы и те угрозы», связанные с реализацией проекта по транспортировке газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Обсуждались и вопросы реформирования энергетического сектора Украины.

Украина, отметил Галущенко, давно объявила о своей позиции — Киев не может позволить России использовать «газ как оружие».

«Мы достаточно подробно обсудили возможность обеспечения безопасности поставок газа, важность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала», — сказал украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине приступили к формированию рабочей группы, которая должна нейтрализовать угрозы от газопровода «Северный поток — 2».

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