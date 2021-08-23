Москва, , 13:37 — REGNUM Идея по строительству новых городов в Сибири, предложенная министром обороны РФ Сергеем Шойгу, импонирует президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Президент Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В тоже время Песков указал на необходимость тщательной проработки такого предложения.

«Вместе с тем это задумка амбициозная, крупная, поэтому её нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести столицу России в Сибирь и построить там пять новых городов с населением до 1 млн человек. По его мнению, сделать это можно до 2030 года при «приемлемых капиталовложениях».

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Добавим, что, согласно данным исследовательского центра портала Superjob.ru, идею Шойгу о переносе столицы России в Сибирь и строительстве там пяти новых городов полностью поддерживают 22% граждан. Одобряют только строительство новых городов в Сибири 30%.

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