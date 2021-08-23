В Кремле рассказали об отношении Путина к идее Шойгу о новых городах
Москва, 23 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Идея по строительству новых городов в Сибири, предложенная министром обороны РФ Сергеем Шойгу, импонирует президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Шойгу назвал сроки постройки новых городов в Сибири
В тоже время Песков указал на необходимость тщательной проработки такого предложения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести столицу России в Сибирь и построить там пять новых городов с населением до 1 млн человек. По его мнению, сделать это можно до 2030 года при «приемлемых капиталовложениях».
Ранее по теме: Идею Шойгу о развитии Сибири поддерживают 30% жителей России
Добавим, что, согласно данным исследовательского центра портала Superjob.ru, идею Шойгу о переносе столицы России в Сибирь и строительстве там пяти новых городов полностью поддерживают 22% граждан. Одобряют только строительство новых городов в Сибири 30%.