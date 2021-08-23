Ханты-Мансийск, 23 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Советник первого заместителя губернатора ХМАО Надежда Савина предлагает перенести столицу России из Москвы в Югру. Своими мыслями она поделилась с подписчиками в собственном Instagram-аккаунте.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Новый герб Югры

Таким образом она откликнулась на предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу построить несколько крупных городов в Сибири с переносом столицы в один их них.

«В ХМАО есть предпосылки для того, чтобы претендовать на размещение в нем столицы России или моногородов со стратегий на развитие IT-технологий (Ханты-Мансийск), научно-исследовательской площадки (Сургут)», — отметила чиновница.

Она также считает, что перенос столицы России в Югру повысит качество жизни в регионе, улучшит демографическую ситуацию, создаст рабочие места, восстановит сельскохозяйственные предприятия.

«Мы сможем качественно питаться, расцветёт малый и средний бизнес, расширятся возможности собственной реализации», — рисует перспективы Савина.

Транспортную недоступность Надежда Савина предлагает ликвидировать развитием малой авиации. Кроме того, она высказывает мысли о бережном строительстве, которое не должно навредить уникальной природе ХМАО.