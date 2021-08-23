Брест, Белоруссия, , 13:37 — REGNUM Брестский полигон на юго-западе Белоруссии принял участников конкурса «Снайперский рубеж» VII Армейских международных игр. Он начался с церемонии «Первый выстрел», которую открыл командующий силами специальных операций белорусской армии генерал-майор Вадим Денисенко.

«Сегодня мы заложили новую традицию конкурса «Снайперский рубеж». Церемония «Первый выстрел» была проведена впервые», — прокомментировал мероприятие замкомандующего по идеологической работе — начальник отдела идеологической работы командования сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии полковник Сергей Андреев.

После церемонии снайперы начали упражнения первого этапа конкурса под названием «Индивидуальный зачёт». Сегодня им предстоит состязаться в стрельбе не только днем, но и ночью. Они также выполнят упражнения «Заяви о себе» и «Автомобиль», будут соревноваться в ведении стрельбы из неудобных положений, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.