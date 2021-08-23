Красногорск, 23 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. До конца октября 2021 года в учреждения здравоохранения Подмосковье планируется поставить еще 179 машин скорой медицинской помощи. Об этом 23 августа сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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Чиновник отметила, что по итогам 2021 года в Подмосковье, вероятно, будет закуплено рекордное количество машин скорой помощи.

«В этом году мы покупаем самое большое количество автомобилей для нашей неотложной службы. Это 438 единиц. 259 уже поставлено», — отметила Стригункова.