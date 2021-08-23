Москва, 23 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года планируется открытие южного вестибюля станции МЦК Кутузовская, сообщил 23 августа вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

По его словам, работы по установке эскалатора, начавшиеся в мае, вышли на финишную прямую. Ликсутов рассказал, что в столице формируется новая мобильная реальность, одним из первых проектов которой стал МЦК.

«Скоро кольцу исполнится пять лет, и за это время вместе с нашими коллегами из РЖД мы прошли большой путь по его совершенствованию. Продолжаем как глобальную, так и точечную работу. К примеру, когда мы запустили МЦК, на Кутузовской был только один вестибюль — южный. Станция стала популярной, поэтому в 2017 году для удобства пассажиров открыли дополнительный — северный», — рассказал он.

Заместитель мэра добавил, что в южном вестибюле по просьбам пассажиров устанавливается эскалатор. Вскоре работы должны завершиться.