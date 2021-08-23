Москва, , 13:35 — REGNUM Ограничение деятельности ряда российских медиакомпаний на Украине является очередным шагом украинских властей на пути к полному удушению свободы слова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это еще один шаг на пути, фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков», — сказал Песков.

Также Песков назвал такое решение Киева очередным шагом «в цепочке блокирования любых потоков информации», которая касается как России, так и российских СМИ.