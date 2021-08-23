Магас, 23 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 27-летний местный житель, оказывавший пособническую помощь членам незаконного вооруженного формирования. Ему предъявлено обвинение с этом, а также в незаконном обороте оружия. За данные преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщили 23 августа в пресс-службе СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

Из подробностей дела известно, что в 2014—2015 годы обвиняемый сознательно помогал бандитам, которые совершили ряд террористических преступлений и были объявлены в розыск. Разделяя их экстремистские взгляды, подозреваемый помогал в перевозке их на своем автотранспорте по территории Ингушетии и предоставлял им продукты питания.

В этот же период злоумышленник купил самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату, которые хранил у себя дома, пока их не обнаружили в ходе обыска 9 августа сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время следствие по делу о пособничестве террористам продолжается.