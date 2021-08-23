Москва, , 13:31 — REGNUM Коронавирусная истерия, агрессивная вакцинация, поголовное внедрение цифровизации и исламизация Ближнего Востока и других регионов через Афганистан — это все части единого плана США по установлению нового мирового беспорядка, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Почему я ставлю в один ряд ковидизацию, вакцинизацию, цифровизацию и Афганистан, многие другие процессы и, наконец, трансформацию? Есть у меня для этого хоть какие-то основания мало-мальски серьезные? Как ни странно, эти основания легче всего обнаружить там, где ты сопрягаешь то, что, казалось бы, абсолютно разнородно и никакому сопряжению не подлежит. Я имею в виду кажущуюся не первый взгляд совершенно невозможным и странным сопряжение Афганистана и ковидизации», — заявил Кургинян.

По его словам, таких оснований нет, если назвать происходящее в Афганистане «абсолютным фиаско американской политики», как это делают некоторые. Однако, в том-то и дело, что такие заявления не имеют ни малейшего отношения к реальности.

«Что, если на самом деле — это такое продуманное, холодное, лукавое отступление, которое формирует новую реальность именно как реальность трансформационную. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возьмут Афганистан. Внутри этих радикальных исламистских движений — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее нет никаких разногласий. Они давно соединены друг с другом… Значит возникает государство, которое может принять все радикальные исламистские группы. «Все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе». Так как запируем?», — продолжил эксперт.

«Пир» этот не ограничится Афганистаном. Он тут же перекинется на Пакистан с одной стороны, а с другой стороны, все это объединение должно быть направлено на Индию, Китай, Иран, затем Туркестан и Россию.

«Если мы примем за рабочую гипотезу, что американцы ушли, чтобы остаться, то есть ушли, чтобы трансформировать мировой процесс через талибизацию (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана, то тогда станет понятно, что американцы трансформируют мировой процесс одновременно через вот эту радикальную исламизацию, через все эти истерии с ковидом и прочими вещами, через экспансию цифры, через разрушение семьи, образования, через очевидно регрессивную культурную политику, которую в пору назвать «сатанизацией жизни». Сотни фактов говорят о том, что это связано», — заявил Кургинян.

За всем этим стоит идея управляемого хаоса, которая заключается в том, чтобы поделить мир на зону развития в лице ядра западной цивилизации и на неразвивающееся гетто. Для этого большую часть мира нужно погрузить в этот самый хаос.