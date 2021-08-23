Москва, , 13:29 — REGNUM Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле отношение к данному мероприятию «абсолютно однозначное»: «Относимся как к антироссийскому мероприятию».