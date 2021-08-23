Сеул, 23 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. По итогам 2020 года Южная Корея занимает 8-е место среди 35 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по научно-техническому потенциалу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института научно-технической оценки и планирования (KISTEP).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сравнению с 2019 годом показатель сократился на одну ступень.

В топ-5 стран по научно-техническому потенциалу вошли: США, Швейцария, Нидерланды, Япония, Германия.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывается ряд факторов, включая ресурсы, научная деятельность, каналы связи, среду.