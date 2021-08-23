Красногорск, 23 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Свыше 6 тыс. подъездов многоквартирных домов отремонтировано в Подмосковье с начала 2021 года. Об этом 23 августа сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

Пресс-служба администрации Оренбурга Санобработка подъездов

При этом к 1сентября в регионе планируется привести в порядок около 7,5 тыс. подъездов.

«В работе находится 3,7 тыс. подъездов, то есть рисков по прохождению планового показателя 1 сентября мы не видим», — сказал Хромушин.