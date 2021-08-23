Новосибирск, 23 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Новосибирске в связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Об этом сообщает мэрия города.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

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«По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 26 и 27 августа на юго-западе Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4-го класса горимости», — уточнили в городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара.