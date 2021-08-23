Стокгольм, 23 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Похоже, что Стефан Лёвен, переживший три правительственных кризиса, даже уходя из шведской политики, умеет удивлять не только своих политических оппонентов, но и своих соратников по «Социал-демократической партии Швеции». Об этом 23 августа в эфире SVT заявила министр Швеции по делам госуправления Лена Мико.

Frankie Fouganthin Стефан Лёвен

Как оказалось, с помощью Мико, которая входит в исполком «Социал-демократов», о решении о своей отставке в ноябре Лёвен дал знать высшим партийным чиновникам за несколько часов до своего публичного выступления.

«Это было удивительное заявление. Мы, наверное, все ожидали, что он продолжит работать на своем посту после выборов. Я понимаю его, но мне немного грустно», — призналась Мико.

Считается, что вероятным преемником Лёвена станет министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.