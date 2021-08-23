Стокгольм, , 13:30 — REGNUM Бывший лидер «Социал-демократов» Мона Салин, как и все остальные ее однопартийцы, была удивлена воскресным посланием Стефана Лёвена, в ходе которого он пообещал, что уйдет в отставку с поста премьер-министра в ноябре текущего года. Об этом 23 августа сообщил телеканал SVT Nyheter.

Стефан Лёвен Socialdemokraterna.se

«Если приемником не станет Магдалена Андерссон, я была бы очень удивлена», — заявила Салин в студии SVT.

Как призналась экс-лидер «Социал-демократов», поступок Лёвена ее удивил, но был понятен.

«Я была очень удивлена, но через две минуты после того, как я начала слушать его, я почувствовала, что «конечно, он сделает это сейчас». Не для того, чтобы все на него наседали, а для того, чтобы иметь возможность принять решение в тишине и покое, удивить всех и в последний раз определить повестку дня своим личным решением», — отметила она.

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