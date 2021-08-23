Киев, , 13:26 — REGNUM Глава польского государства Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также примет участие в саммите «Крымская платформа» и в праздновании Дня независимости Украины. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Анджей Дуда во время выступления на «Крымской платформе» в очередной раз подчеркнет позицию Польши по поводу непризнания присоединения Крыма к России. И Польша не изменит свою позицию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во второй половине дня, после участия в «Крымской платформе» Анджей Дуда встретится с представителями польской диаспоры на Украине, а также с членами Правления Международной ассоциации польских предпринимателей на Украине.

На следующий день — 24 августа — президент Польши примет участие в концерте в Национальной опере Украины, организованном по случаю 30-летия независимости страны.