Стокгольм, 23 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Похоже, что с наступлением осени в Швеции начинается не только учебный год, но и новая реальность в политике, поскольку отдохнувшие за лето члены риксдага вернутся сразу с «корабля на бал» — осенью им предстоит одобрить или отклонить подготовленный правительством бюджет на 2022 год. Остроты ситуации добавило и недавнее заявление премьер-министра страны Стефана Лёвена. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Hyheter.

Socialdemokraterna Стефан Лёвен

Казалось бы: сейчас в шведской политике совсем недавно была относительная «тишь да гладь». Однако загвоздка заключается в том, что 22 августа премьер-министр страны Стефан Лёвен обещал, что он уйдет в отставку в ноябре. Остроты ситуации добавляет, тот факт, что сейчас у правительства нет большинства в парламенте для принятия бюджета.

В свою очередь, вернувшаяся с летних каникул политический обозреватель SVT Элизабет Морморштейн в эфире телеканала отметила, что если Лёвен уйдет, то «свято место пусто не бывает»: на посту премьера, с высокой долей вероятности, его заменит нынешняя министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.