Москва, 23 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Инициатива о строительстве новых городов в Сибири, высказанная главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, импонирует президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Песков

«Президент Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке», — сказал Песков.

При этом он назвал крупной и амбициозной идею о строительстве таких городов в Сибири, поэтому «её нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить».