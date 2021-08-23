Новосибирск, 23 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Жара

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«23 — 27 августа по западу местами ожидается аномально-жаркая погода с максимальными температурами +30 °C и выше, — уточняют синоптики. — 26 — 27 августа по юго-западу местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса)».

По данным на 17:00 (время местное) сегодня, 23 августа, в Новосибирске воздух прогрелся до 27 °C, отмечает корреспондент ИА REGNUM.